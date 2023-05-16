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Haberler Eğitim MEB son dakika 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçimleri nedeniyle üniversite finalleri ertelenecek mi? 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası tatil mi?

MEB son dakika 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçimleri nedeniyle üniversite finalleri ertelenecek mi? 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası tatil mi?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından okullar 15 Mayıs'ta tatil edilmişti. Seçimlerin 2. tura kalmasıyla birlikte gözler okul tatiline çevrildi. 2. tur 28 Mayıs'ta yapılacak. Peki, MEB son dakika 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçimleri nedeniyle üniversite finalleri ertelenecek mi? 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası tatil mi? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
16.05.2023 09:11 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:11
MEB son dakika 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçimleri nedeniyle üniversite finalleri ertelenecek mi? 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası tatil mi?

2.tur seçimlerinin belli olmasıyla birlikte tatil araştırmaları hız kazandı. Öğrenciler ise seçim ertesi resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçimleri nedeniyle üniversite finalleri ertelenecek mi? 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası tatil mi? İşte detaylar...

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MEB son dakika 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçimleri nedeniyle üniversite finalleri ertelenecek mi? 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası tatil mi?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Seçim Sonuçları açıklandı. YSK tarafından yayınlanan verilere göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 14 Mayıs seçimleri sonrası 15 Mayıs Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tatil edilmişti.

MEB son dakika 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçimleri nedeniyle üniversite finalleri ertelenecek mi? 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası tatil mi?

29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs Pazartesi gününü tatil etmişti.

MEB son dakika 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçimleri nedeniyle üniversite finalleri ertelenecek mi? 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası tatil mi?

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerine yer vermişti.

MEB son dakika 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçimleri nedeniyle üniversite finalleri ertelenecek mi? 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası tatil mi?

Seçimlerin 2. turundan sonraki gün olan 29 Mayıs Pazartesi gününün de tatil edileceği tahmin ediliyor.

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