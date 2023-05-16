MEB son dakika 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi? 2. tur seçimleri nedeniyle üniversite finalleri ertelenecek mi? 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası tatil mi?

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerine yer vermişti.