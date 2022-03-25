'İlk defa' diyerek duyurdu! MEB'den güzel haber... Öğrencilerden 'Sınıfta kalma' ve LGS talebi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama!

'1,2 MİYON ÖĞRETMENİN YÜZDE 59'U KADIN'

Toplantı sonrası Canik ilçesinde eğitime başlayan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun resmi açılışını da katılan Bakan Özer törende eğitime dair yatırımlarda en büyük hedeflerinden birinin, kalite olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Eğitimde büyümeyi sağlarken, kalite odaklı şekilde gerçekleştirdik. 2000'li yıllarda 500 bin civarında olan öğretmen sayımız bugün 1,2 milyona ulaştı ve yine burada kadınlarımız pozitif ayrımcılıkla çok daha iyi noktalara geldiler, özellikle istihdam konusunda. Yine 2000'li yıllarda kadın öğretmen sayımız 500 bin sayısının yüzde 40'larındayken, bugün yüzde 59'lara çıktı. Biz de bakanlık olarak kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak için üzerimize düşen neyse onu yapacağız. Son 20 yılda eğitimde yapılan bu seferberliğin bir diğer başarısı da demokratik bir eğitim sistemini inşa etmek oldu.