Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik duyuru! 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıfları kapsıyor! LGS-YKS için flaş gelişme! Tüm öğrenciler bugünden itibaren...
Uzman bir ekip tarafından her ay hazırlanan yardımcı kaynak destek paketlerinin yedincisi bugün yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. İlgiyle takip edilen yardımcı kaynak paketleri bu yıl Ekim ayından bu yana her ay düzenli olarak yayımlanıyor. Söz konusu bu destek paketlerinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, Merkezî Sınav'a yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları ve çözümlü soru bankaları bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerinin kullanımına sundu. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıfları kapsıyor. Nisan ayına özel bugün yayımlandı. Özellikle LGS ve YKS'ye hazırlık yapan öğrencilere çok faydası olacak. "Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa, tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi paylaşıyoruz'' diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu ay yedincisini paylaştıkları pakette 10 bin sorunun yer aldığını ve yardımcı kaynaklar paketlerinin ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırdıklarını belirtti. İşte detaylar...
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.SINIFLARI İLGİLENDİRİYOR!
MEB'den açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detayları tek tek anlattı. Nisan ayına ait yedinci kaynak destek paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara yönelik hazırlanan bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Pakette ilkokul 2. sınıftan ortaokul 7. sınıfa, öğrencilere yönelik bin sorudan oluşan çalışma yaprakları, çalışma soruları ve çalışma fasikülleri yer aldı. Nisan ayı LGS örnek soru kitapçığı 8. sınıf öğrencilerinin 2022 yılında Liselere Geçiş Sistemi kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla nisan ayı örnek soru kitapçığı da paketle birlikte paylaşıldı.
YKS'ye yönelik 1500 çalışma sorusu ve 5 bin soruluk çözümlü soru bankası yayımlandı 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak setindeki YKS çalışma soruları kitapçıklarında bu ay, 1.500 soru bulunuyor. Ayrıca 5 bin sorudan oluşan çözümlü soru bankaları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.
Özel eğitim öğrencilerine destek Nisan ayı paketinde her zaman olduğu gibi temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler; boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor.