Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik duyuru! 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıfları kapsıyor! LGS-YKS için flaş gelişme! Tüm öğrenciler bugünden itibaren...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerinin kullanımına sundu. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.sınıfları kapsıyor. Nisan ayına özel bugün yayımlandı. Özellikle LGS ve YKS'ye hazırlık yapan öğrencilere çok faydası olacak. "Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa, tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi paylaşıyoruz'' diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu ay yedincisini paylaştıkları pakette 10 bin sorunun yer aldığını ve yardımcı kaynaklar paketlerinin ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırdıklarını belirtti. İşte detaylar...