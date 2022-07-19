En ucuz ve en pahalı üniversiteler: Yeditepe, Koç, Kültür, Nişantaşı, Doğuş, Maltepe... 2022-2023 vakıf üniversite ücretleri!

2022-2023 VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜCRETLERİ!

Koç Üniversitesi ücretleri

Koç Üniversitesi'nin '2022- 2023 eğitim yılındaki ücretleri nedir?' sorusuna verdiği yanıt şöyle;

''Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2022-2023 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 278.000 TL'dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 382,300 TL'dir*, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 278.000 TL'dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

Yıllık eğitim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ödeme tüm yıl için Üniversite kayıt döneminde yapılırsa ücret hem Güz ve hem de Bahar dönemlerini kapsayacak şekilde dönem başına 139.000 TL olacaktır; ancak Üniversite kayıt döneminde sadece Güz ödemesi yapılırsa Bahar dönemi için Ocak 2023 ayında açıklanmak üzere bir artış olabileceğini dikkatinize sunarız.