En ucuz ve en pahalı üniversiteler: Yeditepe, Koç, Kültür, Nişantaşı, Doğuş, Maltepe... 2022-2023 vakıf üniversite ücretleri!
2022-2023 vakıf üniversiteleri ücretleri gündemde yer alıyor. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. Tercihler 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapılacak. Tercihlerine Yeditepe, Koç, Kültür, Nişantaşı, Doğuş, Maltepe gibi özel üniversiteleri yazmak isteyenler fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Sözel sayısal bölüm özel üniversite dönemlik-yıllık fiyat listesi belli oldu mu? En ucuz ve en pahalı üniversiteler: hangileri? İŞte yanıtları...
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih dönemine çevrildi. Adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanındı. Tercihlerinde özel üniversiteleri yazmak isteyenler Yeditepe, Koç, Kültür, Nişantaşı, Doğuş, Maltepe üniversitelerinin bölüm fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki Sözel sayısal bölüm özel üniversite fiyatları ne kadar, kaç TL? Özel üniversite dönemlik- yıllık fiyat listesi belli oldu mu? İşte En ucuz ve en pahalı üniversiteler: Yeditepe, Koç, Kültür, Nişantaşı, Doğuş, Maltepe...
2022-2023 VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜCRETLERİ!
Koç Üniversitesi ücretleri
Koç Üniversitesi'nin '2022- 2023 eğitim yılındaki ücretleri nedir?' sorusuna verdiği yanıt şöyle;
''Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2022-2023 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 278.000 TL'dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 382,300 TL'dir*, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 278.000 TL'dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.
Yıllık eğitim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ödeme tüm yıl için Üniversite kayıt döneminde yapılırsa ücret hem Güz ve hem de Bahar dönemlerini kapsayacak şekilde dönem başına 139.000 TL olacaktır; ancak Üniversite kayıt döneminde sadece Güz ödemesi yapılırsa Bahar dönemi için Ocak 2023 ayında açıklanmak üzere bir artış olabileceğini dikkatinize sunarız.
*Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin yıllık eğitim-ücreti YÖK'e bildirildiği şekilde yer almakla beraber, Fakülteye YKS ile sadece tam burslu ve yarı burslu öğrenciler yerleşmektedir.
Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir.
Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
Tüm öğrencilere yurt imkanı ücret karşılığı verilmektedir.
Koç Üniversitesi yaklaşık her üç öğrencisinden birine burs imkanı sağlamaktadır. Burslarımız karşılıksızdır ve normal öğrenim süresince devam etmektedir. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı altı yıl); Hazırlık Programı'nda okumadan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise dört yıldır.(Tıp Fakültesi için altı yıldır)
Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Herhangi bir burs kontenjanından Koç Üniversitesinin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya ayrılmış olanlar herhangi bir burs indiriminden yararlanamazlar. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.
Daha önceki yıllarda Koç Üniversitesi'nin veya Türkiye'de başka bir üniversitenin lisans programlarına merkezi yerleştirme sınavı ile yerleştirilmiş olan öğrenciler, Koç Üniversitesi'nin bir lisans programına tam burs kontenjanından yerleştirilirlerse tam burs imkânından yararlanamazlar.''