YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2022 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler hangi puanla hangi üniversiteye girebileceğini merak etmeye başladılar. 200-240-250-270-300-350 puanla hangi üniversiteye girebileceğini araştıran öğrenciler detaylara ulaşmaya çalışıyor. Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Peki, TYT AYT 130-140-150-160-180-190-200-250-300-250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2-4 yıllık bölümler YKS başarı sıralaması 2022!