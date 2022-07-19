2022 YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite TABAN PUANLARI-165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YKS sonuçları bugün açıklandı. Gözler şimdi tercih döneminde. Adaylar bu yıl 24 tercihte bulunabilecek. YKS puanlarını öğrenen adaylar hangi üniversite ve bölüme gidebileceklerini merak ediyor. Bu noktada 165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2022 YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite TABAN PUANLARI lisans, ön lisans sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümleri ve başarı sıralaması....