Edebiyat, Matematik, Tarih, Din TAMAMI PDF görüntüleme! osym.gov.tr: TYT, AYT, YDT A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı!
YKS TYT, AYT, YDT A-B-C-D SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! YKS maratonu sona erdi. Bu yıl milyonlarca 12. sınıf mezunu TYT, AYT ve YDT oturumlarına katıldı. Hayalini kurduğu üniversiteye ve bölüme yerleşebilmek için YKS sınavında ter döken adaylar şimdi sonuçları bekliyor. Bir yandan da YKS TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ile cevap anahtarını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS Edebiyat, Matematik, Tarih, Din AYT soru ve cevapları haberimizde! İşte PDF olarak FULL tamamı indirilebilen AYT 2022 soru ve cevapları ÖSYM...
YKS AYT 2022 SORU VE CEVAPLARI ÖSYM! YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Adaylar sınav sonrası puanlarını hesaplamak için ÖSYM'nin yayımladığı YKS soru ve cevaplarına ulaşmak istiyor. 2022 YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken YKS'nin tüm oturumları için soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanması bekleniyor. İşte YKS AYT A-B-C-D SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI!
AYT SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında bu yıl YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının 19 Haziran ya da 20 Haziran'da yayımlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak.
Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.
3 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU
2022-YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS'ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla.