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Haberler Eğitim osym.gov.tr YKS 2022 soruları ve cevapları açıkladı! YKS (TYT-AYT-YDT) A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı

osym.gov.tr YKS 2022 soruları ve cevapları açıkladı! YKS (TYT-AYT-YDT) A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı

YKS 2022 soru ve cevap anahtarı yayımlandı... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından herkes tarafından merakla araştırılan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınladı. Soru ve cevap anahtarlarına sizler için derlediğimiz haberden ve ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 soruları ve cevapları...

19.06.2022 20:14 - Son Güncelleme: 19.06.2022 20:31
osym.gov.tr YKS 2022 soruları ve cevapları açıkladı! YKS TYT-AYT-YDT A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı

YKS 2022'nin soruları ve cevapları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından herkes tarafından merak konusu oldu.

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osym.gov.tr YKS 2022 soruları ve cevapları açıkladı! YKS TYT-AYT-YDT A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı

YKS CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.

osym.gov.tr YKS 2022 soruları ve cevapları açıkladı! YKS TYT-AYT-YDT A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

osym.gov.tr YKS 2022 soruları ve cevapları açıkladı! YKS TYT-AYT-YDT A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı

Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

osym.gov.tr YKS 2022 soruları ve cevapları açıkladı! YKS TYT-AYT-YDT A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı

YABANCI DİL TESTLERİ
Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

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