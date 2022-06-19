osym.gov.tr YKS 2022 soruları ve cevapları açıkladı! YKS (TYT-AYT-YDT) A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden ulaşılabilecek.