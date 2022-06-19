osym.gov.tr YKS 2022 soruları ve cevapları açıkladı! YKS (TYT-AYT-YDT) A-B-C-D kitapçığı cevap anahtarı
YKS 2022 soru ve cevap anahtarı yayımlandı... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından herkes tarafından merakla araştırılan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınladı. Soru ve cevap anahtarlarına sizler için derlediğimiz haberden ve ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 soruları ve cevapları...
19.06.2022 20:14 - Son Güncelleme: 19.06.2022 20:31
YKS 2022'nin soruları ve cevapları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından herkes tarafından merak konusu oldu.
YKS CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden ulaşılabilecek.