e-okul.meb.gov.tr LGS tercih listesi! LGS TERCİH KILAVUZU PDF 2023 İL İL TABAN PUANLARI! MEB LGS tercih robotu, yüzdelik dilimleri, kontenjanlar!

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LGS 2023 tercih kılavuzu, robotu, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri yüzbinlerce adayın gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Haziran'da uygulanan Liseye Geçiş Sınavının (LGS) sonuçları 26 Haziran'da açıklandı. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, LGS tercihleri kaç gün sürecek, nasıl ve nereden yapılır? MEB il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu? İşte illere göre LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması...
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. 2023 LGS tercihleri 3 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanacak. Adaylar 19 Temmuz'a kadar tercihlerini tamamlayabilecek. Tercih süreci "Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yapılacak. Peki LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte LGS TERCİH KILAVUZU PDF 2023 TABAN PUANLARI! e-okul.meb.gov.tr LGS tercih listesi! MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilimleri, kontenjanlar! Nitelikli Anadolu ve Fen Liseleri taban tavan puanları...
LGS TERCİH KILAVUZU 2023
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Adaylar kılavuz aracılığıyla tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin bilgileri öğrenebilir.
LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.
Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirme işlemleri, Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.