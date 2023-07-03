e-okul.meb.gov.tr LGS tercih listesi! LGS TERCİH KILAVUZU PDF 2023 İL İL TABAN PUANLARI! MEB LGS tercih robotu, yüzdelik dilimleri, kontenjanlar!

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. 2023 LGS tercihleri 3 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanacak. Adaylar 19 Temmuz'a kadar tercihlerini tamamlayabilecek. Tercih süreci "Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yapılacak. Peki LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? LGS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte LGS TERCİH KILAVUZU PDF 2023 TABAN PUANLARI! e-okul.meb.gov.tr LGS tercih listesi! MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilimleri, kontenjanlar! Nitelikli Anadolu ve Fen Liseleri taban tavan puanları...