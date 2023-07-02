1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulu öğrencileri dikkat, netleşti! MEB'den okullar için taze karar az evvel çıktı! 2 ay 26 gün sonra...
2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başladı. 16 Haziran 2023 Cuma günü sona eren okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Öğrencilerin yaz tatili devam ederken internet arama motorlarında da ''Okullar erken mi açılacak, ne zaman açılacak? Yaz tatili kaç gün sürecek? Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak'' şeklinde sorular araştırılıyor. İşte detaylar ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları...
Yaz tatili devam ediyor. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulu öğrencileri ve velileri şimdi gözlerini 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine çevirdi. Anaokulu, 1. sınıf kayıtları, yeni ara tatil tarihleri ve diğer bir çok detay gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yazın depremin etkilediği depremzede öğrenciler için telafi eğitimleri uygulayacak. 10 ilde 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasındaki eğitimlere katılım ise zorunlu olmayacak. Peki okullar ne zaman açılacak, erken mi açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? İşte tüm merak edilenler...
2023-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-24 yılı takvimi henüz yayımlanmadı. Ancak okulların 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlaması bekleniyor.
Yaz tatilinin kısaltılmasına ilişkin ise bir karar bulunmuyor. Okulların 11 Eylül'de açılacağı düşünüldüğünde 2023 yaz tatilinin de bu yıl 87 gün (2 ay 26 gün) sürmesi bekleniyor.
OKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan okullarda ana sınıfı, ilkokul 1. Sınıf ve 5. Sınıf gibi kademler için henüz okul kayıtları başlamadı. Anaokulu kayıtlarının Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlaması bekleniyor.
İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda velilerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor.
İlkokul 1. Sınıf kayıtları, otomatik olarak yapıldığı için aileler, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-okul üzerinden çocuğunun hangi okula kaydolduğunu sorgulayabiliyor.