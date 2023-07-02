1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulu öğrencileri dikkat, netleşti! MEB’den okullar için taze karar az evvel çıktı! 2 ay 26 gün sonra...

Yaz tatili devam ediyor. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulu öğrencileri ve velileri şimdi gözlerini 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine çevirdi. Anaokulu, 1. sınıf kayıtları, yeni ara tatil tarihleri ve diğer bir çok detay gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yazın depremin etkilediği depremzede öğrenciler için telafi eğitimleri uygulayacak. 10 ilde 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasındaki eğitimlere katılım ise zorunlu olmayacak. Peki okullar ne zaman açılacak, erken mi açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? İşte tüm merak edilenler...