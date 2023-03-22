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Haberler Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite açıklaması son dakika! Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK'e talimat verdik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite açıklaması son dakika! Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK'e talimat verdik...

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan açıklamasında, "YÖK'e gerekli talimatları verdik." dedi. Peki, Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!

22.03.2023 22:38 - Son Güncelleme: 22.03.2023 22:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite açıklaması son dakika! Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK’e talimat verdik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği 'yüz yüze eğitim' açıklaması geldi. Erdoğan, "Şartlar elverişli olursa hibrit seçenek değerlendirilecek." ifadelerine yer verdi ve tarihi açıkladı. Peki, Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite açıklaması son dakika! Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK’e talimat verdik...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite açıklaması son dakika! Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK’e talimat verdik...

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite açıklaması son dakika! Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK’e talimat verdik...

Üniversitelerde yüz yüze eğitim

"YÖK'e gerekli talimatları verdik. Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim istiyoruz. Şu an bizim KYK yurlarımız bizim çok işimizi görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite açıklaması son dakika! Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK’e talimat verdik...

Yurtlarda güven var. Depremzede vatandaşlar oraya yerleşmişler.

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