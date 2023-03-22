Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite açıklaması son dakika! Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK'e talimat verdik...
Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan açıklamasında, "YÖK'e gerekli talimatları verdik." dedi. Peki, Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!
22.03.2023 22:38 - Son Güncelleme: 22.03.2023 22:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği 'yüz yüze eğitim' açıklaması geldi. Erdoğan, "Şartlar elverişli olursa hibrit seçenek değerlendirilecek." ifadelerine yer verdi ve tarihi açıkladı. Peki, Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...