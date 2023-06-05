BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...

Bir çok ilde yoğun yağışlar etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde sel uyarıları yapıldı. Bu noktada 5 Haziran 2023 itibariyle o illerde okullar tatil edildi. Peki okul tatili olan iller hangileri? İşte MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...