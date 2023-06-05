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Haberler Eğitim BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...

BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...

Okullar tatil mi sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarısı sonrası sıklıkla araştırılır oldu. MEB'e bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! O illerde şiddetli yağmur nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu, Rize, Ordu, Bartın...

05.06.2023 09:21 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:28
BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...

Bir çok ilde yoğun yağışlar etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde sel uyarıları yapıldı. Bu noktada 5 Haziran 2023 itibariyle o illerde okullar tatil edildi. Peki okul tatili olan iller hangileri? İşte MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...

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BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...

5 HAZİRAN 2023 OKUL TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

SAMSUN

Sağanak nedeniyle Samsun'un Ladik ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...

Ladik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğü, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 5 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...

SİNOP

Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...

KASTAMONU

Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

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