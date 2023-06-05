BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu...
Okullar tatil mi sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarısı sonrası sıklıkla araştırılır oldu. MEB'e bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! O illerde şiddetli yağmur nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik son dakika açıklamalar! Samsun, Sinop, Kastamonu, Rize, Ordu, Bartın...
05.06.2023 09:21 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:28
5 HAZİRAN 2023 OKUL TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ
SAMSUN
Sağanak nedeniyle Samsun'un Ladik ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
SİNOP
Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
KASTAMONU
Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.