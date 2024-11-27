Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

Karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışının etkili olduğu birçok ilde eğitime ara veriliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, valilikler bazı il ve ilçelerde okulları tatil etti. 28 Kasım 2024 Perşembe günü için beklenen tatil kararları ve hava durumu detayları haberimizde…

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ardanuç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışının ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturması, öğrencilerin güvenliğini riske atabileceği için bu tedbirler alındı. Bölgedeki zorlu hava koşulları, yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerine yönelik bu tür önlemleri uygulamalarını gerektirdi. Aynı gün hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayılacak. İl Özel İdaresi ekipleri ise, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, hava koşullarının durumuna bağlı olarak ek tedbirler alabileceklerini duyurdu.

ORDU

Ordu Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bazı ilçelerin mahalle yollarının kar yağışından dolayı kapalı olması ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerinde bulunan okullar hariç diğer eğitim-öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçemizin taşımalı eğitim yapılan okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 28 Kasım 2024 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.