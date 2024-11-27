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Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava koşulları ve kar yağışı, birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Öğrenciler ve veliler, 28 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Valiliklerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte kar tatili haberleri ve detaylar…

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 23:17 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 07:57
Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

Karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışının etkili olduğu birçok ilde eğitime ara veriliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, valilikler bazı il ve ilçelerde okulları tatil etti. 28 Kasım 2024 Perşembe günü için beklenen tatil kararları ve hava durumu detayları haberimizde…

Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

28 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

ARTVİN

Ardanuç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

ARDAHAN

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışının ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturması, öğrencilerin güvenliğini riske atabileceği için bu tedbirler alındı. Bölgedeki zorlu hava koşulları, yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerine yönelik bu tür önlemleri uygulamalarını gerektirdi. Aynı gün hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayılacak.
İl Özel İdaresi ekipleri ise, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, hava koşullarının durumuna bağlı olarak ek tedbirler alabileceklerini duyurdu.

Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

ORDU

Ordu Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bazı ilçelerin mahalle yollarının kar yağışından dolayı kapalı olması ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerinde bulunan okullar hariç diğer eğitim-öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçemizin taşımalı eğitim yapılan okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 28 Kasım 2024 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.

Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Çayırlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, bu nedenle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ile tehlikelere karşı merkez ve köy okullarında taşımalı eğitime 28 Kasım günü bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

VAN
Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşeceği öngörüsüyle oluşacak buzlanma ve don olayı neticesinde kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak bir kaza riskine karşı; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde 28 Kasım 2024 Perşembe günü resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

28 KASIM'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

Özellikle Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar bekleniyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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