Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım kar tatili olan iller listesi! MEB-Valilik son dakika duyuruları

ARDAHAN
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışının ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturması, öğrencilerin güvenliğini riske atabileceği için bu tedbirler alındı. Bölgedeki zorlu hava koşulları, yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerine yönelik bu tür önlemleri uygulamalarını gerektirdi. Aynı gün hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayılacak.
İl Özel İdaresi ekipleri ise, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, hava koşullarının durumuna bağlı olarak ek tedbirler alabileceklerini duyurdu.
ORDU
Ordu Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bazı ilçelerin mahalle yollarının kar yağışından dolayı kapalı olması ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerinde bulunan okullar hariç diğer eğitim-öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçemizin taşımalı eğitim yapılan okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 28 Kasım 2024 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.
VAN
Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşeceği öngörüsüyle oluşacak buzlanma ve don olayı neticesinde kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak bir kaza riskine karşı; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde 28 Kasım 2024 Perşembe günü resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.