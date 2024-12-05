55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma kayıt olurum? 2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, taban puanları ve yerleşecekleri kurumları araştırmaya başladılar. Peki, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kamu kurumlarına yerleşmek mümkün? İşte KPSS ortaöğretim puanlarına göre olası yerleşim durumu ve memurluk atamaları hakkında önemli detaylar...

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI Geçtiğimiz sene tamamlanan yerleştirme sonuçlarına ilişkin en düşük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmıştı. Her kurum ve atama koşullarına göre puanlar değişkenlik gösteriyor. Son yapılan alımlar dahilinde atama puanlarına aşağıda paylaşacağımız resmi site üzerinden ulaşabilirsiniz. KPSS ORTAÖĞRETİM GÜNCEL TABAN PUANLARI

KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA HANGİ KADROLARA YERLEŞEBİLİRİM? KPSS ortaöğretim atama puanları, ilgili kadro ve yerleşim yerlerine göre değişkenlik göstermektedir. GÜNCEL ATAMA PUAN TABLOSU