BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 3 Mart 2023 Cuma okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

3 Mart 2023 Cuma okul tatili olan iller belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tek tek açıkladı. Özer "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.'' dedi. Peki yarın okullar tatil mi? İşte 3 Mart 2023 Cuma okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika açıklamalar! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...