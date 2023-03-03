BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 3 Mart 2023 Cuma okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
Bugün okul var mı, tatil mi sorusu Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından her gün araştırılmaya başlandı. Ülke genelinde seferberlik ilan edilirken okullar da bir çok ilde kapatıldı. 2. döneme başlayamayan öğrenciler okullarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Bir yandan da geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen deprem sonrası 81 ilde okulların son durumu merak ediliyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Bakan Özer okulların son durumu hakkında bilgi verirken, öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar ve 3 Mart 2023 Cuma okul tatili olan iller LİSTESİ! Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Kilis, Antep, Urfa: Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
03.03.2023 13:02 - Son Güncelleme: 03.03.2023 13:03
3 Mart 2023 Cuma okul tatili olan iller belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tek tek açıkladı. Özer "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.'' dedi. Peki yarın okullar tatil mi? İşte 3 Mart 2023 Cuma okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika açıklamalar! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.