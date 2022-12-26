AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI BUGÜN? Açıköğretim sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖK Bilgi Yönetim Sistemi sonuç sorgulama ekranı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açıköğretim lise sınavlarının tamamlanmasının akabinde gözler sonuçlara çevrildi. Öğrenciler sık sık 'AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki MEB'den bir duyuru yapıldı mı? Açıköğretim sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte AÖK Bilgi Yönetim Sistemi sonuç sorgulama ekranı 2022!
AÖL sınav sonuçları MEB'in AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulama yapabiliyor. AÖL sınavları sona erdi. Peki Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklamadı. MEB'den konuya ilişkin duyuru yapılması bekleniyor. Öte yandan daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.
AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ
1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.