AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022!
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınavları 24 Aralık'ta başladı. AUZEF güz dönemi sınav takvimine göre, yarıyıl sonu sınavları 24-25 Aralık tarihleri arasında uygulanacak. Buna göre 25 Aralık'ta son sınavlar uygulandı. Peki AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022 ne zaman yayımlanacak? Sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
26.12.2022 08:43 - Son Güncelleme: 26.12.2022 08:45
AUZEF final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde uygulandı. Sınava katılan binlerce öğrenci soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Peki AUZEF SORU VE CEVAPLARI 2022 yayımlandı mı? AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları hakkında duyuru geldi mi? İşte merak edilenler!
AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF final sınavına girecek olan öğrenciler AUZEF'in öğrenci sınav sisteminden final giriş belgelerini görüntüleyebilir.
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçlarının sınav sonrası yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.