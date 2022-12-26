AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022!

AUZEF final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde uygulandı. Sınava katılan binlerce öğrenci soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Peki AUZEF SORU VE CEVAPLARI 2022 yayımlandı mı? AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları hakkında duyuru geldi mi? İşte merak edilenler!