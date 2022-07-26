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Haberler Eğitim 26 Temmuz 2022 e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME EKRANI! Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandım?

26 Temmuz 2022 e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME EKRANI! Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandım?

e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden LGS yerleştirme sonuçları öğrenilebilmektedir. Son dakika haberine göre LGS tercih sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın beklediği duyuru az önce geldi. Peki 2022 LGS tercih sonuçları nereden bakılır? LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? İşte e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME ekranı!

26.07.2022 09:16 - Son Güncelleme: 26.07.2022 09:17
e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞREN! 2022 LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?

MEB tarafından 5 Haziran'da uygulanan LGS'nin tercihleri tamamlandı. Adaylar bir süredir tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Son dakika LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. İstedikleri liseye yerleşmek isteyen milyonlarca aday heyecanla araştırmaya koyuldu. Bu noktada LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? soruları gündeme geldi. İşte e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME ekranı ve LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2022 e-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması ...

GALERİ DEVAM EDİYOR
e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞREN! 2022 LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Temmuz 2022 LGS tercih sonuçları bugün açıklandı.

e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞREN! 2022 LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?

LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS tercih sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.

LGS TERCİH SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞREN! 2022 LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?

LİSE TERCİH VE NAKİL TARİHLERİ NEDİR?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞREN! 2022 LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

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