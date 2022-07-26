26 Temmuz 2022 e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME EKRANI! Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandım?

MEB tarafından 5 Haziran'da uygulanan LGS'nin tercihleri tamamlandı. Adaylar bir süredir tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Son dakika LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. İstedikleri liseye yerleşmek isteyen milyonlarca aday heyecanla araştırmaya koyuldu. Bu noktada LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? soruları gündeme geldi. İşte e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME ekranı ve LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2022 e-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması ...