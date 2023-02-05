6 Şubat 2023 Pazartesi kar tatili olan iller LİSTESİ: İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Bitlis... YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika Valilik açıklamaları!

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini arttırdı. Bir çok ilde kar yağışının başlamasıyla gözler 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okul var mı yok mu sorusuna çevrildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için uyarıda bulunarak, ''Pazar evinizde oturun kar var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar, pazartesi, salı Anadolu'da da kar var.'' açıklamasında bulundu. İşte son dakika açıklamalar.