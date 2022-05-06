6, 7 ve 8. sınıfa gelen tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 72 saat bu ders görülecek! Müfredat değişti! MEB kapsamı genişletti! Mahmut Özer...

Ramazan Bayramı tatilinin ardından milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Bu bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini diliyorum. Başta eğitim camiamızın değerli öğretmen ve öğrencileri olmak üzere milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, kardeşlik ve muhabbetle nice güzel bayramlara ulaşmak ümidiyle." ifadelerini kullandı. Okullarda eğitim devam ederken Bakanlık da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çevre dostu ve sıfır atık konusunda yapılan çalışmalarda gelinen aşamalar paylaşıldı.