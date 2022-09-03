4 Eylül bursluluk sınavı zor mu kolay mı 2022? İOKBS Bursluluk TWİTTER sınav yorumları 2022! İOKBS A,B,C,D kitapçığı soru ve CEVAP anahtarı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili detaylar gündemde. Sınava girecek olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflardaki öğrenciler için geri sayım başladı. İşte merak edilenler...