4 Eylül bursluluk sınavı zor mu kolay mı 2022? İOKBS Bursluluk TWİTTER sınav yorumları 2022! İOKBS A,B,C,D kitapçığı soru ve CEVAP anahtarı!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak 4 Eylül günü düzenlenecek. Bu nedenle adaylar bursluluk sınavı zor mu kolay mı sorusuna cevap arıyor. Sınava sayılı saatler kala konu hakkında detaylar merak edildi. İşte bursluluk sınavı yorumları ve konu hakkında merak edilenler...
03.09.2022 22:32 - Son Güncelleme: 03.09.2022 22:32
BURSLULUK SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da düzenlenecek ve 12.00'da sona erecek. Sınav süresi 120 dakika, toplam soru sayısı ise 100 olan bursluluk sınavı İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde uygulanmaktadır.
BURSULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.