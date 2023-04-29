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Haberler Eğitim Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?

Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?

Okulların 2022-2023 Eğitim yılında 2. dönem Nisan ara tatili 17-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Bu tatil sonrasında öğrencilerin gözleri yaz tatili tarihlerinde. İnternet arama motorlarında "Yaz tatili 4 ay mı olacak 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu oldukça sık araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2022-2023 Eğitim yılı yaz tatili 11 Haziran 2023'te başlayacak. Öğrenciler, yaklaşık 3 ay boyunca tatilin tadını çıkaracaklar. Ayrıca okulların açılma tarihi ise 18 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir.

29.04.2023 11:30 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:30
Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?

Okullarda yaz tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak ediliyor. MEB takvimi ile yaz tatili tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 Eğitim yılının takvimi paylaşıldı. Bu sayede okulların kapanacağı tarih ve yaz tatili tarihi belli oldu. Peki Yaz tatili 4 ay mı olacak? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

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Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?

YAZ TATİLİ OLACAK MI, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" dedi.

Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?

Buna göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlamış olacak.

Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?

YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?

Bazı haber sitelerinde yaz tatilinin 4 ay olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak MEB'den resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?

Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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