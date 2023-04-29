Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?

Okullarda yaz tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak ediliyor. MEB takvimi ile yaz tatili tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 Eğitim yılının takvimi paylaşıldı. Bu sayede okulların kapanacağı tarih ve yaz tatili tarihi belli oldu. Peki Yaz tatili 4 ay mı olacak? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...