Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?
Okulların 2022-2023 Eğitim yılında 2. dönem Nisan ara tatili 17-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Bu tatil sonrasında öğrencilerin gözleri yaz tatili tarihlerinde. İnternet arama motorlarında "Yaz tatili 4 ay mı olacak 2023? Tarihler netleşti! MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu oldukça sık araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2022-2023 Eğitim yılı yaz tatili 11 Haziran 2023'te başlayacak. Öğrenciler, yaklaşık 3 ay boyunca tatilin tadını çıkaracaklar. Ayrıca okulların açılma tarihi ise 18 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir.
29.04.2023 11:30 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:30
Okullarda yaz tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak ediliyor. MEB takvimi ile yaz tatili tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 Eğitim yılının takvimi paylaşıldı. Bu sayede okulların kapanacağı tarih ve yaz tatili tarihi belli oldu. Peki Yaz tatili 4 ay mı olacak? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...
YAZ TATİLİ 4 AY MI OLACAK 2023?
Bazı haber sitelerinde yaz tatilinin 4 ay olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak MEB'den resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.