2022 LGS SÖZEL SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR! meb.gov.tr LGS cevap anahtarı! LGS sözel kitapçığı FULL A-B-C-D kitapçığı soru ve cevap anahtarı!

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla sona eren LGS sınavının soru ve cevapları araştırılmaya başlandı. Sayısal sözel LGS soru kitapçığı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. 5 haziran 2022 tarihinde gerçekleşen LGS iki oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler iyi bir liseye girmek için sınavda elinden geleni yapmaya çalıştı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise yayımlandı.