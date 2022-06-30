2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları! LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir?
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla düzenlenen 2022 LGS sınavı 5 Haziran tarihinde yapıldı ve 30 Haziran tarihinde ise sonuçlar açıklanıyor. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklanıyor. Peki, LGS 2022 kaç puanla hangi liseye gidilir? Liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri nasıl hesaplanır? İşte detaylar!
30.06.2022 00:55 - Son Güncelleme: 30.06.2022 00:56
LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? Sorusu liseye geçiş yapacak öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Haziran'da LGS sınav sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yapmak için araştırmalara başlayacak. Bilindiği gibi, LGS sınavında tam puan 500 olarak geçiyor. Peki, LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İşte 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları!