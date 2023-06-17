2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ YÖK ATLAS 2023! Eşit ağırlık, sözel... 2 yıllık bölümler başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları ÖSYM İL İL LİSTE!

Ayrıca KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde de 15 bin civarında kontenjan var.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER

Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde, ilave yüzde 25 kontenjan Vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er burslu kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.

Böylece 21 bin 215'i devlet, 3 bin 426'sı vakıf olmak üzere toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Bölgede 18 üniversite var.