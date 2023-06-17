2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ YÖK ATLAS 2023! Eşit ağırlık, sözel... 2 yıllık bölümler başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları ÖSYM İL İL LİSTE!
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanan adaylar arasında 2 yıllık üniversite bölümleri de yoğun ilgi görüyor. Üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca aday, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavına girecekler. Sınav sonrasında açıklanacak sonuçlar ve tercih süreci, adaylar için önemli bir dönemeç olacak. ÖSYM tarafından 2 yıllık üniversite bölümlerinin başarı sıralamaları, kontenjanları ve taban puanları sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından duyurulacaktır.
Üniversite sınavına girecek adaylar bir yandan da 2 yıllık üniversitelerin bölümlerini, başarı sıralaması, kontenjanları ve taban-tavan puanlarını araştırıyor. YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak. TYT sınavı 17 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonrası özellikle 2 yıllık bölümler yoğun ilgi görecek. İşte 2 yıllık üniversite bölümleri 2023! 2 yıllık bölümler başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları İL İL! YÖK ATLAS ÖSYM Sözel, sayısal, eşit ağırlık 2 yıllık üniversiteler listesi..
Devlet ve vakıf üniversitelerinde 388 bini önlisans, 465 bini lisans programlarında olmak üzere toplam 853 bin kontenjan bulunuyor.
Bu kontenjanların yüzde 79'u devlet üniversiteleri için yüzde 21'i vakıf üniversitelerine ayrıldı.
34 Yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan ek kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bine çıkıyor.
Ayrıca KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde de 15 bin civarında kontenjan var.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER
Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde, ilave yüzde 25 kontenjan Vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er burslu kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.
Böylece 21 bin 215'i devlet, 3 bin 426'sı vakıf olmak üzere toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Bölgede 18 üniversite var.