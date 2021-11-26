Okullar ne zaman kapanacak? Ocak tatili kaç gün 2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi!

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle okullarına kavuştu. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda da 15 Kasım'da ilk ara tatil uygulandı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 9 gün boyunca tatil yaptı. 22 Kasım Pazartesi günü de ders zili yeniden çaldı. Bu kez gözler yarıyıl tatilinde. Peki; Okullar ne zaman kapanacak? Ocak tatili kaç gün 2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte tüm soruların net yanıtları...