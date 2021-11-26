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Okullar ne zaman kapanacak? Ocak tatili kaç gün 2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi!

15-19 Kasım 2021 tarihlerinde uygulanan ilk ara tatilin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yeniden okullarına döndü. Bu kez sırada yarıyıl tatili var. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Ocak ayında yarıyıl tatilini yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2021-2022 iş takvimine göre okulların ne zaman kapanacağı, tatil tarihleri ve tatillerin kaç gün süreceği belli oldu. İşte Okullar ne zaman kapanacak? Ocak tatili kaç gün 2022? sorularının yanıtları ve yüz yüze eğitimde son durum...

26.11.2021 09:48 - Son Güncelleme: 26.11.2021 09:51
Okullar ne zaman kapanacak? Ocak tatili kaç gün 2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Net açıklama geldi!

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle okullarına kavuştu. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda da 15 Kasım'da ilk ara tatil uygulandı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 9 gün boyunca tatil yaptı. 22 Kasım Pazartesi günü de ders zili yeniden çaldı. Bu kez gözler yarıyıl tatilinde. Peki; Okullar ne zaman kapanacak? Ocak tatili kaç gün 2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte tüm soruların net yanıtları...

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Okullar ne zaman kapanacak? Ocak tatili kaç gün 2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Net açıklama geldi!

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 tatil diye de bilinen yarıyıl tatili 2021-2022 çalışma takvimine göre 24 Ocak'ta başlayacak. Öğrenciler 4 Şubat'a kadar tatil yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak? Ocak tatili kaç gün 2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Net açıklama geldi!

OCAK TATİLİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR 2022?

Yarıyıl tatili toplamda 10 gün sürmektedir.

Okullar ne zaman kapanacak? Ocak tatili kaç gün 2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Net açıklama geldi!

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN?

İkinci dönem de 7 Şubat tarihinde başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak? Ocak tatili kaç gün 2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Net açıklama geldi!

2. ARA TATİL HANGİ TARİHTE?

İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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