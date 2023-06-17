4 YILLIK ÜNIVERSİTE BÖLÜMLERİ LİSTESİ YÖK ATLAS 2023! Sayısal, sözel, eşit ağırlık... ÖSYM YKS 4 yıllık bölümler başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları!

Fotoğraf ve Video

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve İletişim

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İletişim Bilimleri

İletişim Fakültesi

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam Bilimleri

İslami İlimler

Kazak Dili ve Edebiyatı

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim

Okul Öncesi Öğretmenliği

