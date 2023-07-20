İl için tayin sonuçları 2023! MEBBİS öğretmen il için tayin, yer değiştirme sonuç sorgulama ekranı! personel.meb.gov.tr MEB atama İL İL sonuçları nereden öğrenilir?
Son dakika il içi tayin sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama başvuruları yapıldı. Takvim doğrultusunda il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13 Temmuz'da başlayıp 17 Temmuz'da sona ermişti. Peki, MEBBİS öğretmen il için tayin, yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? MEB il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...
20.07.2023 09:09 - Son Güncelleme: 20.07.2023 09:11
Millİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmİ eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular alındı ve başvuruların tamamlandığı 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla sonuçlar için öğretmenler heyecanla beklemeye başladı. Peki, Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.