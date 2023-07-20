İl için tayin sonuçları 2023! MEBBİS öğretmen il için tayin, yer değiştirme sonuç sorgulama ekranı! personel.meb.gov.tr MEB atama İL İL sonuçları nereden öğrenilir?

Millİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmİ eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular alındı ve başvuruların tamamlandığı 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla sonuçlar için öğretmenler heyecanla beklemeye başladı. Peki, Öğretmenlerin tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...