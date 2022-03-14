🔔 14 MART PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER! Bugün okul var mı? Malatya, Antep, Diyarbakır, Bitlis, Nevşehir, Kayseri, Rize | 📣 Vali son dakika açıklama
Meteoroloji uyarıları sonrası geçtiğimiz hafta 20'den fazla ilde kar tatili yapılmıştı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte milyonlarca kişi 14 Mart'ta hangi illerde kar tatili olduğunu araştırmaya başladı. Pazartesi kar tatili olan illere tam liste haberimizde yer verdik. Peki bugün okul var mı? Bitlis, Nevşehir, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul'da okullar tatil mi? İşte Vali - MEB son dakika açıklamalar...
14 Mart Pazartesi kar tatili olan iller sıralı tam liste haberimizde! Meteoroloji bugün için tahminlerini yayınladı. Yoğun kar yağışının bir çok ilde etkisini sürdüreceği bildirilirken tedbir amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmeye devam edildi. Valiliklerden tek tek 'kar tatili' açıklamaları gelmeye başladı. Bitlis, Nevşehir, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve diğer illerde ikamet eden vatandaşlar Bugün okul var mı? 14 Mart Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? şeklindeki soruların yanıtlarını sorguluyor. İşte son dakika Vali - MEB duyuruları...
BUGÜN OKUL VAR MI?
İstanbul'un hava durumu için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yapılan açıklamada turuncu alarmın kalktığı duyuruldu..
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerine yer verdi.
Buna göre İstanbul'da kar tatili olmayacak. Kar tatili olan diğer iller ise şöyle:
14 MART PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER
RİZE
Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.
Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.
Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kar tatilini şu şekilde açıkladı: "Sevgili atmacalarım; Hafta sonu sizle yazışamadan tatil kararları aldık ama sizden gelen geri dönüşlerden anlıyorum ki herkes durumdan memnun. Bu sefer müdürler benden rol çaldı, pazartesi için tatil kararını onlar önerdi, atmacalarla görüştük hepsi aynı fikirde dedi. Hayırlı olsun".