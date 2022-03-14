🔔 14 MART PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER! Bugün okul var mı? Malatya, Antep, Diyarbakır, Bitlis, Nevşehir, Kayseri, Rize | 📣 Vali son dakika açıklama

Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kar tatilini şu şekilde açıkladı: "Sevgili atmacalarım; Hafta sonu sizle yazışamadan tatil kararları aldık ama sizden gelen geri dönüşlerden anlıyorum ki herkes durumdan memnun. Bu sefer müdürler benden rol çaldı, pazartesi için tatil kararını onlar önerdi, atmacalarla görüştük hepsi aynı fikirde dedi. Hayırlı olsun".