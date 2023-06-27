MEB Lise taban-tavan puanları- kontenjanları! LGS TERCİH YERLEŞTİRME KILAVUZU PDF İNDİR 2023! 140-150-180-200-210-250-300 puanla alan liseler hangileri?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçlarının öğrenen öğrenciler LGS'de tercih dönemine odaklandı ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Peki, LGS kontenjanları ve taban okul puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu 2023 yayımlandı mı? LGS tercihleri ne zaman? LGS'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor...