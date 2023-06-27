MEB Lise taban-tavan puanları- kontenjanları! LGS TERCİH YERLEŞTİRME KILAVUZU PDF İNDİR 2023! 140-150-180-200-210-250-300 puanla alan liseler hangileri?
Lise seçimleri MEB doğrultusundan yayınlanan kılavuzla birlikte başlayacak. e Okul öğrenci girişi ile birlikte oluşturulan tercihlerde öğrenciler LGS tercih robotu ile birlikte aldıkları puanlara ideal yüzdelik dilimine sahip liselere yerleştirilecek. Her öğrenci kendi puanına yakın ve eğitim alabilmek istedikleri 10 liseyi sıralamalarına ideal olarak tercih listesine ekleyebilecek.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçlarının öğrenen öğrenciler LGS'de tercih dönemine odaklandı ve tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Peki, LGS kontenjanları ve taban okul puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu 2023 yayımlandı mı? LGS tercihleri ne zaman? LGS'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor...
LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlanacak.
Adaylar kılavuzda tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin merak edilen detaylara ulaşabilecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 2023 LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında, yani bayramdan sonra yapılacak.