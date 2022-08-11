4 yıllık bölümler DGS başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanlar! 2022 DGS 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 puanla nereye girilir?
2022 DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından adayların erişimine açılması beklenirken bir yandan da DGS başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanlar sıkça araştırılmaya başlandı. Adaylar DGS'den alacakları puanla ilerleyecek. Peki 2022 DGS taban/tavan puanları-başarı sıralaması belli oldu mu? DGS'de baraj var mı, kaç kişi girdi, başvurdu? 2022 DGS 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 puanla nereye girilir? İşte bölüme göre DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık boş kontenjanlar 2022....
2022DGS üniversite TABAN PUANLARI- 165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim? DGS kaç puanla nereyi kazanabilirim? 140-150-170-190-200 puanla 4 yıllık bölümler hangileri? PUANLARA GÖRE DGS TERCİH TABLOSU! 4 yıllık bölümler DGS başarı sıralaması yoğun olarak araştırılıyor. DGS sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar ardından tercih yapmaya başlayacak. İşte DGS başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanlar!
DGS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM DGS sonuç tarihini duyurdu. Buna göre Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 12 Ağustos 2022 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra ulaşabilecek.
2022 DGS 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
DGS taban puanları henüz açıklanmadı. DGS taban puanlarının açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.
Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.