4 yıllık bölümler DGS başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanlar! 2022 DGS 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 puanla nereye girilir?

2022DGS üniversite TABAN PUANLARI- 165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim? DGS kaç puanla nereyi kazanabilirim? 140-150-170-190-200 puanla 4 yıllık bölümler hangileri? PUANLARA GÖRE DGS TERCİH TABLOSU! 4 yıllık bölümler DGS başarı sıralaması yoğun olarak araştırılıyor. DGS sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar ardından tercih yapmaya başlayacak. İşte DGS başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanlar!