LGS lise puanları ve başarı sıralaması e-okul 2024! MEB ile LGS boş kontenjanlar nereden öğrenilir? Anadolu, Fen, İmam Hatip...

1

2024 Lise Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için yeni bir süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), boş kontenjanlar ve taban puanları adayların erişimine açtı. Bu veriler, e-Okul sistemi üzerinden öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu.