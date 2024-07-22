LGS lise puanları ve başarı sıralaması e-okul 2024! MEB ile LGS boş kontenjanlar nereden öğrenilir? Anadolu, Fen, İmam Hatip...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı Lise Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını 22 Temmuz itibarıyla resmi web sitesi meb.gov.tr üzerinden erişime açtı. İlk tercihlerde istedikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans kapısı olarak nakil süreci açılıyor. Öğrenciler ve veliler, bu süreçte LGS boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında araştırmalara başladı. İşte merak edilenler...
2024 Lise Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için yeni bir süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), boş kontenjanlar ve taban puanları adayların erişimine açtı. Bu veriler, e-Okul sistemi üzerinden öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu.
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) yerleştirme adımında. 17 Temmuz günü son bulan lise tercihleri ardından LGS tercih sonuçları adaylar ile 22 Temmuz Pazartesi günü buluştu:
LGS 2024 BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!
LGS 2024 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 Lise taban puanları ve boş kontenjanlar da e-Okul sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar e-Okul sistemine giriş yaparak istedikleri lisenin kapattığı en düşük puanı (Taban puan) görüntüleyebilecek. Aynı zamanda boş kontenjan olup olmadığını da il ve ilçe bazlı arama seçenekleri ile kolayca görüntüleyebilecek.
LGS 2024 E-OKUL TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ