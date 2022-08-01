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Haberler Eğitim 1 Ağustos personel.meb.gov.tr DUYURU: MEBBİS il dışı tayin sonuç ekranı 2022! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya il dışı atama sonuçları açıklayan iller

1 Ağustos personel.meb.gov.tr DUYURU: MEBBİS il dışı tayin sonuç ekranı 2022! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya il dışı atama sonuçları açıklayan iller

2022 il dışı atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden il dışı atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, MEBBİS 2022 il dışı atama sonuçları belli oldu mu? 2022 il dışı atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

01.08.2022 08:39 - Son Güncelleme: 01.08.2022 08:39
MEBBİS il içi tayin sonuç ekranı 2022: personel.meb.gov.tr DUYURU: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya il içi atama sonuçları...

MEB son dakika il dışı atama sonuçları gündemde sıkı bir şekilde takip edilmeye başlandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından MEBBİS sistemine giriş sağlanacak. Bunun yanı sıra öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Tayinlerini isteyen öğretmenler il milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vererek atama istedi. Peki, MEBBİS 2022 il dışı atama sonuçları belli oldu mu? 2022 il dışı atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
MEBBİS il içi tayin sonuç ekranı 2022: personel.meb.gov.tr DUYURU: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya il içi atama sonuçları...

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA/TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihinde başlayacak.

MEBBİS il içi tayin sonuç ekranı 2022: personel.meb.gov.tr DUYURU: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya il içi atama sonuçları...

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA/TAYİN BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru işlemleri mebbis.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası veya Kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra yapılabiliyor.

MEBBİS il içi tayin sonuç ekranı 2022: personel.meb.gov.tr DUYURU: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya il içi atama sonuçları...

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

MEBBİS il içi tayin sonuç ekranı 2022: personel.meb.gov.tr DUYURU: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya il içi atama sonuçları...

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.

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