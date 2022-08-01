1 Ağustos personel.meb.gov.tr DUYURU: MEBBİS il dışı tayin sonuç ekranı 2022! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya il dışı atama sonuçları açıklayan iller

MEB son dakika il dışı atama sonuçları gündemde sıkı bir şekilde takip edilmeye başlandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından MEBBİS sistemine giriş sağlanacak. Bunun yanı sıra öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Tayinlerini isteyen öğretmenler il milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vererek atama istedi. Peki, MEBBİS 2022 il dışı atama sonuçları belli oldu mu? 2022 il dışı atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? İşte detaylar!