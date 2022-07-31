KPSS Lisans Eğitim Bilimleri 2022 SINAV YORUMU TWİTTER! KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Geometri, Vatandaşlık soruları nasıldı?
31 Temmuz KPSS lisans sınav yorumları: KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? (KPSS puan hesaplama) 31 Temmuz KPSS lisans sınavı yorumları, sınava giren memur adayları tarafından araştırılıyor. "KPSS lisans soruları zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar da yorumlara bakarak fikir sahibi olmaya çalışıyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür oturumu 31 Temmuz'da 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen süre aralığında soruları yanıltmaya çalıştılar. Sınav yorumları yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.
31 Temmuz KPSS lisans sınavı bugün gerçekleşti. Adaylar lisans sınav yorumlarını oldukça merak ediyor. KPSS lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır tüm bu soruların cevapları haberimizde yer alacak. KPSS soruları ile ilgili yapılan yorumlar haberimiz içerisine eklenecektir. Puan hesaplama ile ilgili sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her test örnek vermek gerekirse, Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS NASILDI?
ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 31 Temmuz Pazar günü eş zamanlı olarak uygulanıyor. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından oluşan sınavın ardından "2022KPSS sınavı nasıldı,zor muydu?" sorusu yanıt bulmuş olacak.
KPSS LİSANS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre verilecek. Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. 81 ilde gerçekleştirilen sınavın ardından "KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı?" tartışmaları hız kazanacak.
2022 KPSS SORU YORUMLARI
Memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar KPSS lisans sınav yorumlarını Twitter hesapları üzerinden #KPSS2022 etiketi ile paylaşacaklar. 2022 KPSS soru yorumları sınavın hemen ardından haberimizde yer alacak.
SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60): 120 soru 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 80 soru 100 dakika
İşletme: 40 soru 50 dakika
Muhasebe: 40 soru 50 dakika
İstatistik: 40 soru 60 dakika
Hukuk: 40 soru 50 dakika
Kamu Yönetimi: 40 soru 50 dakika
İktisat: 40 soru 50 dakika
Maliye: 40 soru 50 dakika
Uluslararası İlişkiler: 40 soru 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru 50 dakika