KPSS Lisans Eğitim Bilimleri 2022 SINAV YORUMU TWİTTER! KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Geometri, Vatandaşlık soruları nasıldı?

31 Temmuz KPSS lisans sınavı bugün gerçekleşti. Adaylar lisans sınav yorumlarını oldukça merak ediyor. KPSS lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır tüm bu soruların cevapları haberimizde yer alacak. KPSS soruları ile ilgili yapılan yorumlar haberimiz içerisine eklenecektir. Puan hesaplama ile ilgili sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her test örnek vermek gerekirse, Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.