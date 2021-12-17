Zor ama imkansız değil! Tek saç tokasıyla ev aldı

ABD'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. TikTok fenomeni Demi Skipper toka karşılığında ev sahibi oldu. Genç kadının bunu nasıl başardığı ise gündem oldu. Demi Skipper, 5 milyon takipçili instagram hesabında bir saç tokası ile başlattığı takas yolculuğunu anlattı...