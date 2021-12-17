Zor ama imkansız değil! Tek saç tokasıyla ev aldı
Tek bir saç tokasıyla ev almak zor ama imkansız değil. ABD'de bir TikTok fenomeni tek saç tokasıyla ev sahibi oldu. Demi Skipper isimli fenomen uzun soluklu bir takas yolculuğunun sonunda kendisine bir ev almayı başardı. Fenomen ev alma hikayesinin tüm detaylarını sosyal medya hesabından aktardı. İşte tek saç tokasıyla ev satın alma olayının ayrıntıları...
17.12.2021 17:02
- Son Güncelleme: 17.12.2021 17:19
ABD'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. TikTok fenomeni Demi Skipper toka karşılığında ev sahibi oldu. Genç kadının bunu nasıl başardığı ise gündem oldu. Demi Skipper, 5 milyon takipçili instagram hesabında bir saç tokası ile başlattığı takas yolculuğunu anlattı...
2020 YILINDA BAŞLADI
TikTok fenomeni, 2020 yılının mayıs ayında bir proje başlattı ve küçük bir saç tokası ile takas serüvenine girdi.
TOKA İLE KÜPEYİ TAKAS ETTİ
Skipper, Mayıs 2020'de başladığı takas yolculuğunda, ilk olarak bir 'saç tokasını' bir çift küpe ile takas etti
İlk birkaç takasını San Francisco şehrinde gerçekleştiren 30 yaşındaki kadın, daha sonra çeşitli siteler aracılığıyla takaslarına devam etti.