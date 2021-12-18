100 dolar teklif etti! Türk bilek güreşçisini Times Meydanı’nda kimse yenemedi

"ŞU ANA KADAR KİMSE BİLEĞİMİZİ BÜKEMEDİ"

"Amacım bilek güreşiyle ülkemin tanıtımına katkıda bulunmak ve onlara Türklerin ne kadar güçlü olduğunu göstermek" diyen Volkan Kırımlıoğlu'nun gösterisi meraklı Amerikalılar tarafından ilgiyle seyredildi.