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100 dolar teklif etti! Türk bilek güreşçisini Times Meydanı'nda kimse yenemedi

New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda Türk bilek güreşçisi Volkan Kırımlıoğlu "Beni yen, 20 doları kazan" diyerek meydan okudu. Kırımlıoğlu daha sonra teklifi 100 dolara çıkarttı. Ancak kimse Türk bilek güreşçisinin bileğini bükemedi. İşte Times Meydanı'ndaki eğlenceli anlardan kareler...

AA
18.12.2021 18:45 - Son Güncelleme: 18.12.2021 18:47
100 dolar teklif etti! Türk bilek güreşçisini Times Meydanı’nda kimse yenemedi

New York'ta Amerikalılara meydan okuyan ve kendini yenecek olanlara para ödülü teklif eden bilek güreşçisi ve sosyal medya fenomeni Volkan Kırımlıoğlu, karşısına çıkan tüm rakiplerini yendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
100 dolar teklif etti! Türk bilek güreşçisini Times Meydanı’nda kimse yenemedi

New York'taki Times Meydanı'na kurduğu bilek güreşi tezgahının önünde, etrafından geçen Amerikalı ve yabancı turistlere, "Beni yen, 20 doları kazan" diyerek çağrı yapan Türk vatandaşı Kırımlıoğlu, kendisiyle bilek güreşi yapmayı kabul eden Amerikalıları tek tek yendi.

100 dolar teklif etti! Türk bilek güreşçisini Times Meydanı’nda kimse yenemedi

Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yeri olan meydanda siyah renkli Süpermen tişörtü ve taktığı ay yıldızlı maskeyle dikkatleri üzerine çeken sempatik Türk sporcu, kısa sürede birçok rakip topladı.

100 dolar teklif etti! Türk bilek güreşçisini Times Meydanı’nda kimse yenemedi

Kendisini yenene 20 dolar vereceğini ve bu teklifini bir süre sonra 100 dolara çıkardığını belirten Türk sporcuyla kol kası yarıştıran ABD'lierden bazıları Kırımlıoğlu'nun karşısında bir saniye bile dayanamadı.

100 dolar teklif etti! Türk bilek güreşçisini Times Meydanı’nda kimse yenemedi

"ŞU ANA KADAR KİMSE BİLEĞİMİZİ BÜKEMEDİ"
"Amacım bilek güreşiyle ülkemin tanıtımına katkıda bulunmak ve onlara Türklerin ne kadar güçlü olduğunu göstermek" diyen Volkan Kırımlıoğlu'nun gösterisi meraklı Amerikalılar tarafından ilgiyle seyredildi.

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