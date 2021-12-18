100 dolar teklif etti! Türk bilek güreşçisini Times Meydanı'nda kimse yenemedi
New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda Türk bilek güreşçisi Volkan Kırımlıoğlu "Beni yen, 20 doları kazan" diyerek meydan okudu. Kırımlıoğlu daha sonra teklifi 100 dolara çıkarttı. Ancak kimse Türk bilek güreşçisinin bileğini bükemedi. İşte Times Meydanı'ndaki eğlenceli anlardan kareler...
18.12.2021 18:45
- Son Güncelleme: 18.12.2021 18:47
New York'ta Amerikalılara meydan okuyan ve kendini yenecek olanlara para ödülü teklif eden bilek güreşçisi ve sosyal medya fenomeni Volkan Kırımlıoğlu, karşısına çıkan tüm rakiplerini yendi.
New York'taki Times Meydanı'na kurduğu bilek güreşi tezgahının önünde, etrafından geçen Amerikalı ve yabancı turistlere, "Beni yen, 20 doları kazan" diyerek çağrı yapan Türk vatandaşı Kırımlıoğlu, kendisiyle bilek güreşi yapmayı kabul eden Amerikalıları tek tek yendi.
"ŞU ANA KADAR KİMSE BİLEĞİMİZİ BÜKEMEDİ"
"Amacım bilek güreşiyle ülkemin tanıtımına katkıda bulunmak ve onlara Türklerin ne kadar güçlü olduğunu göstermek" diyen Volkan Kırımlıoğlu'nun gösterisi meraklı Amerikalılar tarafından ilgiyle seyredildi.