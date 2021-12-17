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Cinsel ilişki tarikatında şok detaylar! Sapık milyarder Jeffrey Epstein fuhuş ağında sevgilisini aldatmış

Cinsel ilişki tarikatındaki gelişmeler halen Amerika'da gündem. Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olduğu fuhuş ağında reşit olmayan genç kızlar ağlarına düşürülüyor. Fuhuş ağındaki ortağı ve sevgilisi Ghislaine Maxwell'in ceza davası sürerken, konuşan yeni tanıklar Epstein'ın "hayatımın aşkı" olarak bahsettiği Maxwell''i Trump'ın kız arkadaşıyla aldattığı ortaya çıktı. İşte cinsel ilişki tarikatındaki gelişmeler...

17.12.2021 16:11 - Son Güncelleme: 17.12.2021 16:11
Cinsel ilişki tarikatında şok detaylar! Sapık milyarder Jeffrey Epstein fuhuş ağında sevgilisini aldatmış

Kurduğu fuhuş ağına dünyaca ünlü iş insanlarını ve siyasi isimleri de dahil eden ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epsteinın skandalları bitmiyor.

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Cinsel ilişki tarikatında şok detaylar! Sapık milyarder Jeffrey Epstein fuhuş ağında sevgilisini aldatmış

Epstein'ın ölümünün ardından davada oklar Epstein'ın kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'e çevrilmişti.

Cinsel ilişki tarikatında şok detaylar! Sapık milyarder Jeffrey Epstein fuhuş ağında sevgilisini aldatmış

Maxwell'in yargılandığı davada gündeme gelen 'Günah Evi'nin ayrıntılarının yankıları henüz dinmemişken mahkemede konuşan yeni tanıklar, ikili arasındaki büyük aşkın arkasındaki gerçeği ortaya döktü.

Cinsel ilişki tarikatında şok detaylar! Sapık milyarder Jeffrey Epstein fuhuş ağında sevgilisini aldatmış

Epstein'ın sapkın ilişkilerini ayarladığı iddiası ile FBI tarafından tutuklanan, hakkında cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlamaları bulunan Maxwell'in davasında yeni bir tanık konuştu.

Cinsel ilişki tarikatında şok detaylar! Sapık milyarder Jeffrey Epstein fuhuş ağında sevgilisini aldatmış

Sapık çiftin, tuzağa düşürdükleri küçük yaştaki kızları aynı anda istismar ettiğine ilişkin konuşan tanıklar, gündeme bomba gibi düşmüştü.

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