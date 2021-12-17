Cinsel ilişki tarikatında şok detaylar! Sapık milyarder Jeffrey Epstein fuhuş ağında sevgilisini aldatmış
Cinsel ilişki tarikatındaki gelişmeler halen Amerika'da gündem. Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olduğu fuhuş ağında reşit olmayan genç kızlar ağlarına düşürülüyor. Fuhuş ağındaki ortağı ve sevgilisi Ghislaine Maxwell'in ceza davası sürerken, konuşan yeni tanıklar Epstein'ın "hayatımın aşkı" olarak bahsettiği Maxwell''i Trump'ın kız arkadaşıyla aldattığı ortaya çıktı. İşte cinsel ilişki tarikatındaki gelişmeler...
17.12.2021 16:11
- Son Güncelleme: 17.12.2021 16:11
Kurduğu fuhuş ağına dünyaca ünlü iş insanlarını ve siyasi isimleri de dahil eden ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epsteinın skandalları bitmiyor.
Epstein'ın ölümünün ardından davada oklar Epstein'ın kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'e çevrilmişti.