Zombi filminden çıkmış gibiler! ABD’de uyuşturucu bağımlılarının kullandığı yeni madde: Xylazine!

Daha önceki yıllarda da uyuşturucu bağımlılarının sokaklarda kol gezdiği ABD'de bu defa yeni bir sorun baş gösterdi. ABD'nin Philadelphia şehrinde hayvan sakinleştiricisi olarak bilinen xylazine isimli madde uyuşturucu müptelalarının yeni favorisi oldu.