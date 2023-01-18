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Zombi filminden çıkmış gibiler! ABD'de uyuşturucu bağımlılarının kullandığı yeni madde: Xylazine!

ABD'nin uyuşturucu kenti Philadelphia'da bağımlılar 'Zombi uyuşturucusu' olarak bilinen yeni bir madde ile kendinden geçiyor. Aslında hayvanları sakinleştirmede kullanılan söz konusu ilaç, bağımlıları adeta birer zombiye dönüştürüyor.

18.01.2023 15:59 - Son Güncelleme: 18.01.2023 15:59
Zombi filminden çıkmış gibiler! ABD’de uyuşturucu bağımlılarının kullandığı yeni madde: Xylazine!

Daha önceki yıllarda da uyuşturucu bağımlılarının sokaklarda kol gezdiği ABD'de bu defa yeni bir sorun baş gösterdi. ABD'nin Philadelphia şehrinde hayvan sakinleştiricisi olarak bilinen xylazine isimli madde uyuşturucu müptelalarının yeni favorisi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zombi filminden çıkmış gibiler! ABD’de uyuşturucu bağımlılarının kullandığı yeni madde: Xylazine!

Şehrin sokaklarında 'tranq (insanı ya da hayvanı sakinleştirmesiyle bilinen uyuşturucuları tanımlamak için kullanılan isim)' olarak bilinen sakinleştirici hayvanları ve özellikle atları sakinleştirmek için kullanılıyor.

Zombi filminden çıkmış gibiler! ABD’de uyuşturucu bağımlılarının kullandığı yeni madde: Xylazine!

İngiliz basını, Philadelphia'nın kısa sürede söz konuşturucu uyuşturucunun merkezi haline geldiğinden bahsetti.

Zombi filminden çıkmış gibiler! ABD’de uyuşturucu bağımlılarının kullandığı yeni madde: Xylazine!

Uyuşturucuyu kullananlarda ise aşırı bir kas gevşemesi yaşanıyor. Sokaklar hareketsizleşen uyuşturucu bağımlıları ile doldu. Bu uyuşturucuyu kullanan kişilerin uzuvlarını oynatmakta oldukça zorlandığı görüldü.

Zombi filminden çıkmış gibiler! ABD’de uyuşturucu bağımlılarının kullandığı yeni madde: Xylazine!

Uzmanlar bu uyuşturucunun eroine benzediğini; ancak etkilerinin çok daha uzun sürmesinden dolayı daha çok kullanıldığını söyledi.

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