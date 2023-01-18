Zombi filminden çıkmış gibiler! ABD'de uyuşturucu bağımlılarının kullandığı yeni madde: Xylazine!
ABD'nin uyuşturucu kenti Philadelphia'da bağımlılar 'Zombi uyuşturucusu' olarak bilinen yeni bir madde ile kendinden geçiyor. Aslında hayvanları sakinleştirmede kullanılan söz konusu ilaç, bağımlıları adeta birer zombiye dönüştürüyor.
18.01.2023 15:59 - Son Güncelleme: 18.01.2023 15:59
Daha önceki yıllarda da uyuşturucu bağımlılarının sokaklarda kol gezdiği ABD'de bu defa yeni bir sorun baş gösterdi. ABD'nin Philadelphia şehrinde hayvan sakinleştiricisi olarak bilinen xylazine isimli madde uyuşturucu müptelalarının yeni favorisi oldu.
İngiliz basını, Philadelphia'nın kısa sürede söz konuşturucu uyuşturucunun merkezi haline geldiğinden bahsetti.