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Haberler Dünya Nepal’de onlarca kişiye mezar olan uçak kazasının son görüntüsü! Rus blogger dakikalar önce paylaştı

Nepal’de onlarca kişiye mezar olan uçak kazasının son görüntüsü! Rus blogger dakikalar önce paylaştı

Nepal'de dün sabah saatlerinde 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Dünyanın kilitlendiği olayda acı bilanço her geçen dakika ağırlaşırken uçağın son görüntüsü ortaya çıktı. Uçakta bulunan yolculardan birisi olan Rus seyahat blog yazarı, Elena Banduro tarafından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

16.01.2023 10:21 - Son Güncelleme: 16.01.2023 10:28
Nepal’de onlarca kişiye mezar olan uçak kazasının son görüntüsü! Rus blogger dakikalar önce paylaştı

Nepal dün sabah saatlerinden beri adeta kâbusu yaşıyor...

Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçağın düşmesi dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ederken yolcuların faciadan kısa bir süre önce çektiği görüntüler ortaya çıktı.

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Nepal’de onlarca kişiye mezar olan uçak kazasının son görüntüsü! Rus blogger dakikalar önce paylaştı

Uçakta bulunan yolculardan birisi olan Rus seyahat blog yazarı, Elena Banduro tarafından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Nepal’de onlarca kişiye mezar olan uçak kazasının son görüntüsü! Rus blogger dakikalar önce paylaştı

33 yaşındaki Banduro, uçak Pokhara'da bir vadiye düşüp alevler içinde kalmadan sadece birkaç dakika önce gülümseyen bir selfie paylaşmıştı.

Talihsiz kadın fotoğrafının altına 'Nepal'a yolculuk' notunu düşmüştü.

Nepal’de onlarca kişiye mezar olan uçak kazasının son görüntüsü! Rus blogger dakikalar önce paylaştı

Sonu Jaiswal isimli bit yolcunun akıllı telefonu ile kayıt altına aldığı video uçağın son görüntüsü olarak kayıtlara geçti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, video devam ederken, kamera bir anda sallanmaya ve yolcular bağırmaya başlıyor.

Nepal’de onlarca kişiye mezar olan uçak kazasının son görüntüsü! Rus blogger dakikalar önce paylaştı

Hindistan basınında yer alan haberlerde yolcunun uçak düşmeden kısa süre önce sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı kayıt altına aldığı belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Jaiswal'in ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi.

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