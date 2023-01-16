Nepal’de onlarca kişiye mezar olan uçak kazasının son görüntüsü! Rus blogger dakikalar önce paylaştı
Nepal'de dün sabah saatlerinde 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Dünyanın kilitlendiği olayda acı bilanço her geçen dakika ağırlaşırken uçağın son görüntüsü ortaya çıktı. Uçakta bulunan yolculardan birisi olan Rus seyahat blog yazarı, Elena Banduro tarafından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
16.01.2023 10:21 - Son Güncelleme: 16.01.2023 10:28
Nepal dün sabah saatlerinden beri adeta kâbusu yaşıyor...
Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçağın düşmesi dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ederken yolcuların faciadan kısa bir süre önce çektiği görüntüler ortaya çıktı.
Uçakta bulunan yolculardan birisi olan Rus seyahat blog yazarı, Elena Banduro tarafından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
33 yaşındaki Banduro, uçak Pokhara'da bir vadiye düşüp alevler içinde kalmadan sadece birkaç dakika önce gülümseyen bir selfie paylaşmıştı.
Talihsiz kadın fotoğrafının altına 'Nepal'a yolculuk' notunu düşmüştü.