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Zengin ülkeler aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve etti! Yoksul ülkelere 2022'ye kadar koronavirüs aşısı yok

British Medical Journal dergisinde sonuçları yayımlanan bir araştırma göre dünya nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan zengin ülkelerin 2021 için öngörülen aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve ettiğini ortaya koydu. Bu nedenle gelir düzeyi düşük birçok ülkenin en erken 2022'de aşı alabileceği belirtiliyor.

17.12.2020 09:30 - Son Güncelleme: 17.12.2020 09:36
Zengin ülkeler aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve etti! Yoksul ülkelere 2022'ye kadar koronavirüs aşısı yok

British Medical Journal dergisinde sonuçları yayımlanan bir araştırmaya göre dünya nüfusunun en az beşte birinin 2022 yılına kadar koronavirüs aşısına erişimi olmayacak.

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Zengin ülkeler aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve etti! Yoksul ülkelere 2022'ye kadar koronavirüs aşısı yok

Zengin ülkelerin 2021 için öngörülen potansiyel aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve ettiğine dikkat çekilen araştırmada, bu ülkelerin dünya nüfusunun sadece yüzde 14'ünü oluşturduğu kaydedildi.

Zengin ülkeler aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve etti! Yoksul ülkelere 2022'ye kadar koronavirüs aşısı yok

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nin araştırmasında, dünyanın önde gelen 13 aşı üreticisinin 2021'deki üretim hedeflerine ulaşması ve aşıların etkili ve güvenli olması durumunda bile daha yoksul ülkelerin aşı beklemek zorunda kalabileceği uyarısı yapıldı.

Zengin ülkeler aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve etti! Yoksul ülkelere 2022'ye kadar koronavirüs aşısı yok

Kasım ayı ortasına kadar kamuoyuna açık bilgilerin analizine dayanan araştırmaya göre dünya çapında yaklaşık 7 milyar 400 milyon doz aşı rezerve edilmiş durumda.

Zengin ülkeler aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve etti! Yoksul ülkelere 2022'ye kadar koronavirüs aşısı yok

Aşıların çoğunda bir kişiye iki doz yapılması gerektiği için bu miktar, 3 milyar 700 milyon insanın aşılanabilmesi anlamına geliyor.

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