Haberler Galeri Dünya Zengin ülkeler aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve etti! Yoksul ülkelere 2022'ye kadar koronavirüs aşısı yok

Zengin ülkeler aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve etti! Yoksul ülkelere 2022'ye kadar koronavirüs aşısı yok

British Medical Journal dergisinde sonuçları yayımlanan bir araştırma göre dünya nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan zengin ülkelerin 2021 için öngörülen aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve ettiğini ortaya koydu. Bu nedenle gelir düzeyi düşük birçok ülkenin en erken 2022'de aşı alabileceği belirtiliyor.

17.12.2020 09:30 - Son Güncelleme: 17.12.2020 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





