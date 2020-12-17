Zengin ülkeler aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve etti! Yoksul ülkelere 2022'ye kadar koronavirüs aşısı yok
British Medical Journal dergisinde sonuçları yayımlanan bir araştırma göre dünya nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan zengin ülkelerin 2021 için öngörülen aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve ettiğini ortaya koydu. Bu nedenle gelir düzeyi düşük birçok ülkenin en erken 2022'de aşı alabileceği belirtiliyor.
17.12.2020 09:30
- Son Güncelleme: 17.12.2020 09:36
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nin araştırmasında, dünyanın önde gelen 13 aşı üreticisinin 2021'deki üretim hedeflerine ulaşması ve aşıların etkili ve güvenli olması durumunda bile daha yoksul ülkelerin aşı beklemek zorunda kalabileceği uyarısı yapıldı.
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