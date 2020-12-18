Bilim insanlarını şoke eden gelişme! Tam 2 bin yıllık!

İsa Peygamber dönemiyle tarihlenen gemi enkazının büyük bir arkeolojik keşif olduğu belirtildi. Batık, Yunan Adası Kefalonya Adası açıklarında bulundu ve geminin şaşırtıcı bir yükü vardı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 34 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki gemide muhtemelen zeytinyağı ve tahıl taşımak için kullanılan ve çok iyi korunmuş amforalar tespit edildi. Araştırmacılar geminin milattan önceki ilk yüzyıl ile milattan sonraki ilk yüzyıl arasında faaliyette olduğunu düşünüyor.