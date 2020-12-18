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Bilim insanlarını şoke eden gelişme! Tam 2 bin yıllık!

Bilim insanlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yunanistan açıklarında 2 bin yılı aşkın bir süre önce battığı düşünülen bir geminin enkazı ortaya çıktı. Bilim insanları gemide neredeyse hiç zarar görmemiş 'amfora'lar buldu.

18.12.2020 06:08 - Son Güncelleme:
Bilim insanlarını şoke eden gelişme! Tam 2 bin yıllık!

İsa Peygamber dönemiyle tarihlenen gemi enkazının büyük bir arkeolojik keşif olduğu belirtildi. Batık, Yunan Adası Kefalonya Adası açıklarında bulundu ve geminin şaşırtıcı bir yükü vardı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 34 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki gemide muhtemelen zeytinyağı ve tahıl taşımak için kullanılan ve çok iyi korunmuş amforalar tespit edildi. Araştırmacılar geminin milattan önceki ilk yüzyıl ile milattan sonraki ilk yüzyıl arasında faaliyette olduğunu düşünüyor.

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Bilim insanlarını şoke eden gelişme! Tam 2 bin yıllık!

BATIĞIN AKIBETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Patras Üniversitesi'nden Dr. Yorgo Ferentinos, keşif karşısında oldukça heyecanlanmış. 'Archaeological Science' dergisinde yayınlanan makaleye göre; batık gemiye Kefalonya Adası etrafındaki deniz tabanında sonar görüntüleme (deniz radarı) yöntemiyle yapılan arama sırasında rastlandı.

Geminin denizden çıkarılıp çıkarılmaması konusunda henüz karar verilmiş değil. Fakat Dr. Ferentinos, batığın Akdeniz'den çıkarılmasını umuyor. Yunan arkeoloğa göre; böylelikle geminin kökenine ilişkin daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.

Bilim insanlarını şoke eden gelişme! Tam 2 bin yıllık!

Hemen her gün etrafımızda görebildiğimiz uğur böcekleri öyle bir mucizeyi üzerilerinde taşıyormuş ki...

Bilim insanlarını şoke eden gelişme! Tam 2 bin yıllık!

Bilim insanları, böceğin kanat yapısının robotlar, uydu antenleri, mikroskobik tıbbi cihazlar hatta şemsiyenin kapanma mekanizmasının geliştirilmesine ilham olabileceğin sonucuna vardı.

Bilim insanlarını şoke eden gelişme! Tam 2 bin yıllık!

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) akademik dergisinde yayınlanan makalede, vücudundan çok daha geniş olmasına rağmen, uğur böceğinin kanatlarının açılıp kapandığında 'mükemmel bir uyum' içinde canlının vücudunu sardığına dikkat çekildi.

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