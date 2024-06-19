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24 yıl sonra bir ilk! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'ye geldi. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı'nda Vladimir Putin'i şahsen karşıladı. İşte o andan kareler...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 00:47 Güncelleme 19 Haziran 2024, 04:57
24 yıl sonra bir ilk! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'ye geldi.

24 yıl sonra bir ilk! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi 2

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyan'a geldi.

24 yıl sonra bir ilk! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi 3

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang'a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un'un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı'nda Vladimir Putin'i şahsen karşıladı" denildi.


Putin 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'de!

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