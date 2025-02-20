Trump Jr.’dan Zelenskiy’e dansöz göndermesi! Meşhur videoyu paylaştı “Savaşı bizim paramız olmadan kazansın” dedi

ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Ukrayna Savaşı'na sebep olmak ve sürdürmekle suçlarken oğlu Donald Trump Jr. çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
Trump Jr., Zelenskiy'in devlet başkanı seçilmeden önce komedyenlik yaptığı yıllardan bir video paylaştı.
DANS ETTİĞİ VİDEOYU PAYLAŞTI "BİZİM PARAMIZ OLMADAN KAZANSIN" DEDİ
Zelenskiy'in dansöz kıyafetiyle dans ettiği anları paylaşan Trump Jr. "Zelenskiy gerçekten bizim sonsuz dolarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.
Jr Trump'ın paylaştığı videonun gerçek olmadığı yapay zeka ile üretildiği iddia edilse de Zelenskiy'in benzer videoları olduğu biliniyor.
TRUMP FATURAYI ZELENSKİY'E KESTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile müzakerelere devam edeceğini belirtirken Zelenskiy'i hedef almış ve "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." ifadelerini kullanmıştı.
Trump Zelenskiy'i komedyen olarak nitelendirirken "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekmeyen, ancak ABD ve 'Trump' olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelenskiy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor." İfadelerini kullandı.
"ZELENSKİ'NİN OYU YÜZDE 4'E DÜŞTÜ"
ABD Başkanı ayrıca, Ukrayna'da güncel durumdan dolayı savaş yasalarının geçerli olduğunu, uzun zamandır seçim yapılmadığını ancak halkın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den pek de memnun olmadığını söyledi ve "Ukrayna'daki liderin onay oranları %4'e düştü. Ukrayna halkının bir seçime ihtiyacı yok mu? Ukrayna siliniyor," dedi.
UKRAYNA'NIN EN ÜNLÜ KOMEDYENİ
Ukrayna'nın en ünlü komedyeni Vladimir Zelenskiy, 2019'da ülkenin devlet başkanı seçilmişti. Daha önce hiçbir siyasi söylemde bulunmayan Zelenskiy, 2019 yılbaşı gecesinde saat 24:00'da Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun halka seslendiği geleneksel yılbaşı kutlaması yerine ekrana çıkıp adaylığını duyurmuştu. Zelenskiy adaylığını komedi programının ekrana geldiği kanalda ilan etmiş ve kanalın sahibi ünlü oligark İgor Kolomoykiy'in Zelenskiy'i desteklediği iddia edilmişti.