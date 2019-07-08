Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı
Yunanistan'daki seçimlerde Çipras'ı malup ederek tek başına iktidara gelen ND Partisi'nin lideri Miçotakis'le ilgili ilginç bir detay dikkat çekiyor. Miçotakis'in 1990-1993 yılları arasında başbakanlık yapan babası Konstantinos Miçotakis 1967 yılındaki darbe sonrası Türkiye'ye kaçmıştı. Baba Miçotakis 7 yıl sürgünde kalmıştı.
08.07.2019 10:31
- Son Güncelleme: 08.07.2019 10:39
DARBECİLER VE DİĞER FETÖCÜLER YUNANİSTAN'I YURT TUTTU
Türkiye'deki soruşturmalardan kaçan FETÖ'cülerin, Almanya'dan sonraki ikinci tercihi, Yunanistan olmuştu. 1 yılda 4 bin FETÖ'cü Yunanistan'a iltica başvurusu yaptı. Bu sayıyı örgüt üyelerine yardım kampanyası başlatan "Embrace Relief Vakfı" deşifre etmişti.
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