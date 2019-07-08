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Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı

Yunanistan'daki seçimlerde Çipras'ı malup ederek tek başına iktidara gelen ND Partisi'nin lideri Miçotakis'le ilgili ilginç bir detay dikkat çekiyor. Miçotakis'in 1990-1993 yılları arasında başbakanlık yapan babası Konstantinos Miçotakis 1967 yılındaki darbe sonrası Türkiye'ye kaçmıştı. Baba Miçotakis 7 yıl sürgünde kalmıştı.

08.07.2019 10:31 - Son Güncelleme: 08.07.2019 10:39
Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.

Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı

Miçotakis, iktidardaki rakibi Aleksis Çipras'ın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.

Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı

BABASINI DARBECİLERDEN TÜRKİYE KURTARDI
Miçotakis'in babası Konstandinos Miçotakis de ülkede başbakanlık yapan siyasetçilerden biriydi.

Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı

Yenişafak'ın haberine göre 1967 darbesi sonrası, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangilyardımıyla Türkiye'ye kaçan Konstandinos Miçotakis 7 yıl boyunca sürgünde yaşamıştı.

Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı

DARBECİLER VE DİĞER FETÖCÜLER YUNANİSTAN'I YURT TUTTU
Türkiye'deki soruşturmalardan kaçan FETÖ'cülerin, Almanya'dan sonraki ikinci tercihi, Yunanistan olmuştu. 1 yılda 4 bin FETÖ'cü Yunanistan'a iltica başvurusu yaptı. Bu sayıyı örgüt üyelerine yardım kampanyası başlatan "Embrace Relief Vakfı" deşifre etmişti.

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