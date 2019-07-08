Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı

DARBECİLER VE DİĞER FETÖCÜLER YUNANİSTAN'I YURT TUTTU

Türkiye'deki soruşturmalardan kaçan FETÖ'cülerin, Almanya'dan sonraki ikinci tercihi, Yunanistan olmuştu. 1 yılda 4 bin FETÖ'cü Yunanistan'a iltica başvurusu yaptı. Bu sayıyı örgüt üyelerine yardım kampanyası başlatan "Embrace Relief Vakfı" deşifre etmişti.