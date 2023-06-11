Yunanistan’ın uykularını kaçıran iki isim: Hakan Fidan ve İbrahim Kalın! Ege planı akıllarını aldı

Özellikle Yunan basını Fidan ve yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i oldukça merak ediyor. Geçtiğimiz hafta bu iki isimle ilgili çeşitli analizlere yer veren Yunan medyasında dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Yunan gazetelerinden birinde çıkan bir haberde yeni MİT başkanı ve eski cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da mercek altına alınarak "Erdoğan, Fidan ve Kalın 3'lüsü Yunanistan için tehlike mi?" sorusunu sordu.