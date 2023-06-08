New York’ta zehirli gaz alarmı! Maskeler geri döndü! Kanada’daki orman yangını 120 dakika içerisinde ülkeyi bu hale getirdi!

'BU GEÇİCİ BİR DURUM'

Kentte Perşembe günü, 1 milyon adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Hava kalitesindeki düşüşün hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. New York Valisi Kathy Hochul, "Bu geçici bir durum. Covid gibi değil" açıklamasını yaptı. Kentteki otobüs ve trenlerde hava kalitesinin yüksek tutulduğunu kaydetti.