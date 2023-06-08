New York'ta zehirli gaz alarmı! Maskeler geri döndü! Kanada'daki orman yangını 120 dakika içerisinde ülkeyi bu hale getirdi!
Son dakika haberleri... Kanada'da meydana gelen ve kontrolden çıkan orman yangınları ABD'yi derinden etkiledi. New York eyaletine rüzgarla taşınan dumanlar 120 dakika içerisinde atmosferi sarıya boyadı. Milyonlarca kişi, N95 tipi koruyucu maske olmadan dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldı.
Mayıs ayının başında Kanada'nın birçok eyaletinde patlak veren orman yangınları hala devam ediyor. O dönem 110 farklı noktada başlayan yangın, 36 farklı bölgede kontrolden çıktı. Ülke genelinde tahliye edilen insan sayısı ise 72 bini aştı.
İlk olarak Alberta eyaletini kaplayan dumanlar, Ontario ve Quebec üzerinde yoğunlaştı. Rüzgarın da etkisiyle bulutlar New York'a kadar yayıldı, gökyüzünün rengi sarıya döndü. New York Belediye Başkanı Eric Adams dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Hava koşullarının yarın öğleden sonra ve akşam daha da kötüleşmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Milyonlarca kişi, N95 tipi koruyucu maske olmadan dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldı. New York'ta hava kalitesindeki ani düşüş, kameralara yansıdı. Şehir birkaç saat içerisinde koyu turuncu bir bulutun içerisine gömüldü.
'BU GEÇİCİ BİR DURUM'
Kentte Perşembe günü, 1 milyon adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Hava kalitesindeki düşüşün hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. New York Valisi Kathy Hochul, "Bu geçici bir durum. Covid gibi değil" açıklamasını yaptı. Kentteki otobüs ve trenlerde hava kalitesinin yüksek tutulduğunu kaydetti.
Kentteki hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanlar iç mekanlara taşındı. Okullarda dış mekan aktiviteleri iptal edildi.
Kanada'da yangınlar nedeniyle 26 binden fazla insanın güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Mevcut durumun, ülkede şimdiye kadarki en kötü yangın sezonu olduğu değerlendiriliyor. 3,8 MİLYON HEKTAR ALAN YANDI