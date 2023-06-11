Ukrayna - Rusya savaşında korkunç detay! Kakhovka Barajı’nın patlatılmasıyla Karadeniz’i bekleyen tehlike! Sel mayınları sürüklüyor!

Yıkılan barajdan Karadeniz'deki Dinyeper Körfezi'ne kadar mayın tehlikesi bulunduğunu ilan eden Kızılhaç, "Kahovka Barajı yıkılmadan önce Rusların, Ukrayna ordusunun nehri geçmemesi için kıyılara mayın döşediğini biliyorduk. Mayın haritaları da vardı. Sel sularının etkisiyle kıyı şeridindeki bu mayınlar yerlerinden sökülerek harekete geçti. Kahovka Barajı'ndan Karadeniz'e uzanan yaklaşık 150 kilometrelik geniş kıyı şeridinde mayınla karşılaşmak büyük olasılık. Özellikle sular çekilince bu mayınlar sivillerin can güvenliğini tehdit etmeye başlayacak. Yerleri bilinmediği için temizlenmeleri de neredeyse imkânsız" dendi.