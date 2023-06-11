Ukrayna - Rusya savaşında korkunç detay! Kakhovka Barajı'nın patlatılmasıyla Karadeniz'i bekleyen tehlike! Sel mayınları sürüklüyor!
Son dakika haberleri... Ukrayna - Rusya savaşında ortada kalan Kakhovka Barajı'nın patlatılmasıyla birlikte meydana gelen devasa sel yeni bir tehlikeye davetiye çıkarıyor. Dinyeper Nehri kıyısına döşenen mayınlar söz konusu sel nedeniyle yerinden sökülüp Karadeniz'e doğru sürükleniyor.
Ukrayna'da savaşan tarafların 6 Haziran'da patlattığı 'Kahovka Barajı' onlarca yıl devam edecek büyük çevre felaketine yol açarken, olumsuz gelişmelere şimdi de serseri mayın tehlikesi eklendi. Rus kuvvetlerinin işgal ettikleri Dinyeper Nehri güney yakasına döşedikleri binlerce mayın sel sularıyla yerinden sökülerek Karadeniz istikametine sürüklenmeye başladı.
Yıkılan barajdan Karadeniz'deki Dinyeper Körfezi'ne kadar mayın tehlikesi bulunduğunu ilan eden Kızılhaç, "Kahovka Barajı yıkılmadan önce Rusların, Ukrayna ordusunun nehri geçmemesi için kıyılara mayın döşediğini biliyorduk. Mayın haritaları da vardı. Sel sularının etkisiyle kıyı şeridindeki bu mayınlar yerlerinden sökülerek harekete geçti. Kahovka Barajı'ndan Karadeniz'e uzanan yaklaşık 150 kilometrelik geniş kıyı şeridinde mayınla karşılaşmak büyük olasılık. Özellikle sular çekilince bu mayınlar sivillerin can güvenliğini tehdit etmeye başlayacak. Yerleri bilinmediği için temizlenmeleri de neredeyse imkânsız" dendi.
ÇÖPLER DENİZE
Dinyeper'in Karadeniz'e çıkış noktasından felaketin boyutunu gösteren görüntüler de gelmeye başladı. Körfez evlerden sürüklenen eşyalarla dolu. Telef olan binlerce ton balıkla evcil hayvan suyun içinde çürümeye başladı.
Gelecek aylarda Ukrayna'nın Herson bölgesinde kolera ve dizanteri salgını patlak vermesi söz konusu. Bu arada sel suları çekilmeye başladı. İlk dört günde nehirde 6.5 metre yükselen su seviyesi dün inişe geçti. 16 Haziran'a kadar nehrin arkasında balçık bıkarak eski seviyesine döneceği tahmin ediliyor.