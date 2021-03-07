Irak'ta Türkiye'ye sinsi tuzak! Dikkat çeken SİHA iddiası! NATO ve ABD PKK'yı...
Irak Türkmen Cephesi Yönetme Kurulu, Sincar'da 2 bin 500 PKK'lıya eğitim verileceğini açıkladı. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı "ABD'nin 2015 yılından bu yana tek başına yürüttüğü yeni dizayn çalışması askerî olarak NATO'ya devrediliyor. Irak ve Suriye için yeni bir dönem başlıyor" diye konuştu. Kazancı "Stinger, Sam 300 başta olmak üzere modern füzeler ve İHA/SİHA sistemleri ile birlikte ileri teknoloji harp eğitimleri alacaklar" dedi.
07.03.2021 09:25
- Son Güncelleme: 07.03.2021 09:35
Yaşanan projeyi anlatan Hicran Kazancı, Irak'ta ABD işgali sonrası dolaylı parçalanma planının belirli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Kazancı "ABD'nin 2015 yılından bu yana tek başına yürüttüğü yeni dizayn çalışması askerî olarak NATO'ya devrediliyor. Irak ve Suriye için yeni bir dönem başlıyor" diye konuştu.
AYNI ŞEMSİYEDE TERÖR
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Jean Stoltenberg'in yaptığı açıklamada Irak Ordusu ile birlikte "mahallî veya lokal" güçlerin eğitilmesi ve donatılması vurgusu yapıldı. Hicran Kazancı, NATO'nun personel artırma kararının yakın dönemde başlayacak Eğit-Donat programı için olduğunu kaydetti.