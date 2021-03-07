Irak'ta Türkiye'ye sinsi tuzak! Dikkat çeken SİHA iddiası! NATO ve ABD PKK'yı...

Yaşanan projeyi anlatan Hicran Kazancı, Irak'ta ABD işgali sonrası dolaylı parçalanma planının belirli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Kazancı "ABD'nin 2015 yılından bu yana tek başına yürüttüğü yeni dizayn çalışması askerî olarak NATO'ya devrediliyor. Irak ve Suriye için yeni bir dönem başlıyor" diye konuştu.