Mars görevlerinden yeni fotoğraflar geldi! ABD ve Çin peş peşe Mars fotoğraflarını paylaştı

Son dakika haberi... Çin ve ABD'nin Mars görevlerinden sıcak fotoğraflar peş peşe paylaşıldı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), keşif aracı Tianwen-1 ile kaydettiği Kızıl Gezegen'in 3 ayrı yüksek çözünürlüklü fotoğrafını yayımladı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) da keşif aracı Perseverance ile kaydettiği Mars fotoğraflarını paylaşmıştı. İşte o karelerden bazıları...

08.03.2021 11:50 - Son Güncelleme: 08.03.2021 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





