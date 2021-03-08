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Mars görevlerinden yeni fotoğraflar geldi! ABD ve Çin peş peşe Mars fotoğraflarını paylaştı

Son dakika haberi... Çin ve ABD'nin Mars görevlerinden sıcak fotoğraflar peş peşe paylaşıldı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), keşif aracı Tianwen-1 ile kaydettiği Kızıl Gezegen'in 3 ayrı yüksek çözünürlüklü fotoğrafını yayımladı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) da keşif aracı Perseverance ile kaydettiği Mars fotoğraflarını paylaşmıştı. İşte o karelerden bazıları...

08.03.2021 11:50 - Son Güncelleme: 08.03.2021 12:02
Mars görevlerinden yeni fotoğraflar geldi! ABD ve Çin peş peşe Mars fotoğraflarını paylaştı

Son dakika haberine göre Çin ve ABD'nin Mars görevlerinden sıcak fotoğraflar geldi. İki ülke dünyanın merakla beklediği fotoğrafları peş peşe paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mars görevlerinden yeni fotoğraflar geldi! ABD ve Çin peş peşe Mars fotoğraflarını paylaştı


Çin`in keşif aracı Tianwen-1`den gelen bir Mars fotoğrafı. (1)

Mars görevlerinden yeni fotoğraflar geldi! ABD ve Çin peş peşe Mars fotoğraflarını paylaştı


Çin`in keşif aracı Tianwen-1`den gelen bir Mars fotoğrafı. (2)

Mars görevlerinden yeni fotoğraflar geldi! ABD ve Çin peş peşe Mars fotoğraflarını paylaştı


Çin`in keşif aracı Tianwen-1`den gelen bir Mars fotoğrafı. (3)

Mars görevlerinden yeni fotoğraflar geldi! ABD ve Çin peş peşe Mars fotoğraflarını paylaştı


NASA`nın keşif aracı Perserverance da Mars`tan fotoğraf göndermişti. (1)

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