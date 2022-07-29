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Haberler Dünya 'Demokrasi' vaadiyle Irak'a verilen yıkımın bir başka yüzü: ABD askerleri kahkahalar atarak meyve bahçelerini yaktı

'Demokrasi' vaadiyle Irak'a verilen yıkımın bir başka yüzü: ABD askerleri kahkahalar atarak meyve bahçelerini yaktı

ABD'nin Irak'ı işgali üzerinden 19 yıl geçti. Koalisyon güçlerinin 'Demokrasi getireceğiz' vaadiyle gerçekleştirdiği kanlı girişim 1 milyondan fazla sivilin canına mal olurken ülkede kapanmayan yaralar ve büyük kaoslar baş gösterdi. Irak'a verilen tahribatın bir başka boyutu ise sosyal medyada dolaşıma giren bir video ile gün yüzüne çıktı. Görüntülerde ABD askerlerinin meyve bahçelerini ve palmiyeleri kahkahalar içerisinde yaktığı gözlemlendi. Irak'a yıkım, kan ve kaos getiren kanlı işgalden öne çıkan tüm detayları sizler için derledik.

29.07.2022 01:08 - Son Güncelleme: 29.07.2022 01:16
’Demokrasi’ vaadiyle Irak’a verilen yıkımın bir başka yüzü: ABD askerleri kahkahalar atarak meyve bahçelerini yaktı

Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgalinin üzerinden 19 yıl geçti. Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla başlatılan kanlı işgal, ülkeye sözü verilen "demokrasi" yerine sivillere büyük bedeller ödetecek siyasi ve güvenlik alanında kaos getirdi.

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’Demokrasi’ vaadiyle Irak’a verilen yıkımın bir başka yüzü: ABD askerleri kahkahalar atarak meyve bahçelerini yaktı

ABD, Irak'taki Baas rejimi lideri Saddam Hüseyin'in çeşitli gerekçelerle görevden alınması için 1990'dan itibaren büyük bir hazırlık içine girdi. İşgalden önce 13 yıllık bir ambargonun uygulandığı Irak, hem ekonomik hem de yaşam standartları konusunda büyük tahribatlar aldı.

Ambargodan sonra ise yine ABD ve ona destek veren İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararını beklemeden Irak'ı işgal etmek için düğmeye bastı.

’Demokrasi’ vaadiyle Irak’a verilen yıkımın bir başka yüzü: ABD askerleri kahkahalar atarak meyve bahçelerini yaktı

Irak'a "istikrar ve demokrasi" getirileceği vaadedilen operasyona da "Irak'ı Özgürleştirme Operasyonu" adı verildi. Ancak bu askeri müdahale yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, milyarlarca doların harcanması ve son olarak terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

’Demokrasi’ vaadiyle Irak’a verilen yıkımın bir başka yüzü: ABD askerleri kahkahalar atarak meyve bahçelerini yaktı

YILLAR SONRA ORTYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ
İşgalin Irak'a verdiği tahribatın bir başka boyutu ise sosyal medya dolaşıma giren bir video ile gün yüzüne çıktı.

’Demokrasi’ vaadiyle Irak’a verilen yıkımın bir başka yüzü: ABD askerleri kahkahalar atarak meyve bahçelerini yaktı

MEYVE BAHÇELERİNİ KAHKAHALARLA YAKTILAR!
Söz konusu görüntülerde ABD askerlerinin işgal ettikleri Irak'ta meyve bahçelerini ve palmiye ağaçlarını alev silahıyla yaktığı gözlemlendi.

Bahçeleri yakan ABD'liler bu eylemi kahkahalar içerisinde gerçekleştirdiği objektiflere yansıdı.

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